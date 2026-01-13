Iran, appello Qatar: evitare escalation con conseguenze catastrofiche

Roma, 13 gen. (askanews) - Un'escalation militare tra Stati Uniti e Iran avrebbe gravi conseguenze per la regione. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, in una conferenza stampa a Doha, dopo che Washington ha minacciato attacchi in risposta alla repressione governativa delle proteste nella repubblica islamica.

"Sappiamo che qualsiasi escalation del tipo da lei descritto avrebbe conseguenze catastrofiche nella regione e oltre, e pertanto vogliamo evitarla il più possibile", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri qatariota, Majed al-Ansari.