ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2026

Iran, appello Qatar: evitare escalation con conseguenze catastrofiche

Roma, 13 gen. (askanews) - Un'escalation militare tra Stati Uniti e Iran avrebbe gravi conseguenze per la regione. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, in una conferenza stampa a Doha, dopo che Washington ha minacciato attacchi in risposta alla repressione governativa delle proteste nella repubblica islamica.

"Sappiamo che qualsiasi escalation del tipo da lei descritto avrebbe conseguenze catastrofiche nella regione e oltre, e pertanto vogliamo evitarla il più possibile", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri qatariota, Majed al-Ansari.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi