Iran: "Anche un attacco limitato sarà considerato un'aggressione"

Teheran, 23 feb. (askanews) - L'Iran considera qualsiasi attacco contro il proprio territorio, anche "limitato", un atto di aggressione. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghai, dopo che il presidente americano Donald Trump ha lasciato intendere la possibilità di raid mirati mentre Washington aumenta la pressione militare nella regione.

"Per quanto riguarda la sua prima domanda su un eventuale attacco limitato, ritengo che non esista un attacco limitato. Un atto di aggressione sarà considerato un atto di aggressione. Punto.

Ogni Stato reagirebbe con forza a un atto di aggressione nell'ambito del proprio diritto intrinseco alla legittima difesa. Ed è quello che faremmo".

