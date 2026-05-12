Iran, Ambasciatore Usa in Israele conferma invio Iron Dome a Emirati

Tel Aviv, 12 mag. (askanews) - Israele ha inviato batterie antimissile Iron Dome e personale per gestirle negli Emirati Arabi Uniti durante la guerra con l'Iran. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, confermando quanto trapelato sulla stampa nelle scorse settimane ed elogiando la "relazione straordinaria" tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele nell'ambito degli Accordi di Abramo.

"Vorrei esprimere il mio apprezzamento, profondo apprezzamento e ammirazione per gli Emirati Arabi Uniti. Credo che gli Emirati Arabi Uniti siano un esempio. Sono stati i primi membri degli Accordi di Abramo. Ma guardate i vantaggi che ne hanno tratto. Israele ha appena inviato loro batterie Iron Dome e personale per aiutarli a farli funzionare. Come mai? Perché esiste una relazione straordinaria tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele, basata sugli Accordi di Abramo".