Iran, almeno 20 morti in attacchi Usa-Arabia Saudita in Iraq

Baghdad, 29 lug. (askanews) - Almeno 20 membri delle Forze di mobilitazione popolare irachene (Pmf) sono stati uccisi e altri 32 sono rimasti feriti negli "attacchi terroristici" messi a segno da Stati Uniti e Arabia Saudita contro diversi siti delle Pmf in varie province irachene. Lo ha riferito la coalizione di gruppi paramilitari iracheni, precisando in una nota che i raid hanno colpito strutture a Baghdad, Wasit, Ninive, Bassora, Kirkuk, Karbala e Diyala.

Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno dichiarato di aver colpito militanti iracheni sostenuti dall'Iran in risposta agli attacchi contro le forze statunitensi e gli impianti petroliferi sauditi.

L'Arabia saudita ha dichiarato che gli attacchi lanciati oggi con gli Stati Uniti "contro specifici obiettivi" in Iraq "sono stati effettuati nell'esercizio del diritto alla legittima difesa" del Paese, negando quindi l'escalation del conflitto.