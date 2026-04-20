Iran: al momento non è in programma nuovo round di negoziati

Teheran, 20 apr. (askanews) - L'Iran non ha "in programma un nuovo round di negoziati" con gli Stati Uniti per la pace. Lo ha dichiarato il portavoce

del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, il quale ha aggiunto che "non è stata presa alcuna decisione in merito".

"Non vediamo alcun segno concreto di risolutezza da parte degli Stati Uniti. Al contrario, vi sono ripetute e numerose indicazioni che dimostrano la totale mancanza di serietà negli Stati Uniti nel portare avanti la diplomazia nel suo senso reale e convenzionale, e non quella che si configura come imposizione di decreti", ha concluso Baghaei.