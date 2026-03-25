Iran, Aie pronta a nuovo rilascio di petrolio se necessario

Tokyo, 25 mar. (askanews) - L'Agenzia internazionale dell'energia si dice pronta a un nuovo rilascio coordinato di petrolio se la guerra in Medio Oriente continuerà a mettere sotto pressione il mercato energetico. Da Tokyo, il direttore esecutivo Fatih Birol ricorda che l'11 marzo i Paesi membri hanno già immesso sul mercato 400 milioni di barili, operazione definita la più ampia mai realizzata dall'Aie.

"L'11 marzo abbiamo immesso sul mercato 400 milioni di barili di petrolio - spiega Birol -. È il livello record di petrolio rilasciato in un tempo molto breve, e la decisione è stata presa all'unanimità da tutti i nostri Paesi membri".

"Se la situazione richiederà un sostegno ulteriore da parte dell'Aie - prosegue il direttore dell'Agenzia - noi siamo pronti a intervenire. E questo anche se 400 milioni di barili sono una quantità enorme di petrolio, sia greggio sia prodotti raffinati. Abbiamo ancora una quantità significativa di petrolio nelle nostre scorte. L'80% delle nostre scorte è ancora a nostra disposizione. Questi 400 milioni di barili rappresentavano solo il 20% delle scorte. Se e quando sarà necessario, siamo pronti ad andare avanti. Ma spero molto che non ce ne sia bisogno".

"Stiamo seguendo tutti i danni alle infrastrutture energetiche nella regione del Medio Oriente. Allo stato attuale, almeno 40 installazioni energetiche sono state gravemente o molto gravemente danneggiate", conclude Birol.