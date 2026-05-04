ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Iran agli Usa: "Basta richieste eccessive, siano ragionevoli"

Teheran, 4 mag. (askanews) - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha affermato che gli Stati Uniti devono ridimensionare le loro richieste nei confronti della Repubblica Islamica, mentre i negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente, ormai in corso da due mesi, sono in fase di stallo per l'ennesima volta. "In questa fase, la nostra priorità è porre fine alla guerra , ha dichiarato durante una conferenza stampa trasmessa dalla televisione di Stato. "La controparte deve impegnarsi ad adottare un approccio ragionevole e abbandonare le sue richieste eccessive nei confronti dell'Iran".

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