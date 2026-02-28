ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Iran accusa: Usa-Israele hanno colpito scuola, 40 bambine morte

Milano, 28 feb. (askanews) - Israele e gli Usa hanno dato il via a un attacco congiunto contro l'Iran, colpendo "centinaia di obiettivi", secondo quanto riferito dall'esercito israeliano che ha diffuso queste immagini dell'inizio dell'operazione militare.

Fra gli obiettivi colpiti secondo Teheran anche una scuola elementare femminile nel sud dell'Iran, a Minab, nella provincia di Hormozgan. Queste sono le immagini diffuse dalla televisione di Stato iraniana secondo cui viene mostrato l'edificio scolastico subito dopo l'attacco in cui sarebbero state uccise almeno 40 bambine.

