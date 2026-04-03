ULTIME NOTIZIE 03 APRILE 2026

Iran, abbattuto caccia Usa: ricompensa per chi cattura equipaggio

Teheran, 3 apr. (askanews) - Le televisione iraniana ha diffuso immagini che mostrerebbero il relitto dell'aereo da caccia statunitense F-15E abbattuto nel sud-ovest dell'Iran. Le autorità di Teheran hanno promesso una ricompensa a chi cattura l'equipaggio.

"Se catturerete uno o più piloti nemici e li consegnerete vivi alle forze armate e di polizia, riceverete un'adeguata ricompensa" ha detto l'annunciatrice della tv iraniana.

Gli Stati Uniti intanto hanno lanciato operazioni di soccorso ad alto rischio. Non è noto il destino dell'equipaggio, un pilota si sarebbe eiettato. Si tratta della prima perdita confermata di un aereo da combattimento americano sul territorio iraniano dall'inizio della guerra.

Secondo una fonte israeliana uno dei membri dell'equipaggio statunitense sarebbe stato tratto in salvo.

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