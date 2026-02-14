Iran, a Monaco 200.000 manifestanti contro il regime degli ayatollah

Monaco di Baviera (Germania), 14 feb. (askanews) - Circa 200.000 persone - secondo le stime della polizia - hanno partecipato a una grande manifestazione contro il governo iraniano a Monaco di Baviera, mentre i leader mondiali si riunivano nelle vicinanze per l'annuale Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, il più grande evento mondiale su questo tema, sempre più caldo nello scacchiere geopolitico internazionale.

I manifestanti si sono radunati presso il quartiere fieristico Theresienwiese, denunciando la leadership della Repubblica Islamica dell'Iran dopo la repressione sanguinosa delle proteste nazionali avvenute a gennaio nel paese. Secondo i gruppi per i diritti umani basati all'estero, ci sarebbero almeno 7000 civili uccisi dalle forze di sicurezza iraniane e 53.000 arrestati, anche se molti osservatori ritengono che le cifre effettive delle vittime siano fino a cinque volte maggiori.

Molti manifestanti inneggiavano al figlio dell'ultimo shah di Persia, Reza Pahlavi, che alcuni sostengono per guidare un ipotetico governo di transizione verso la democrazia, nel caso che in futuro il regime teocratico al potere da 46 anni cadesse. Pahlavi, fuggito assieme al padre e al resto della famiglia reale nel 1979 quando la monarchia fu rovesciata dalla rivoluzione islamica, era anch'egli a Monaco, per partecipare alla Conferenza, dove ha tenuito un discorso in cui ha esortato i leader mondiali a intervenire per rovesciare il governo iraniano e favorire una transizione democratica, insistendo che non intende candidarsi per cariche ufficiali.