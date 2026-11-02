Iotova nuova presidente Bulgaria. Voci da Sofia: Bolscevismo va forte

Sofia, 2 nov. (askanews) - "Non cambierà nulla". È l'amaro commento di un abitante di Sofia, il giorno dopo che la presidente bulgara uscente, Iliana Iotova, favorevole al dialogo con Mosca e contraria agli aiuti militari all'Ucraina, ha vinto il ballottaggio alle elezioni presidenziali. La corsa per la carica, per lo più rappresentativa, aveva visto contrapposti Iotova, alleata del primo ministro Rumen Radev, e Andrey Gyurov, banchiere ed ex primo ministro ad interim sostenuto dall'opposizione filo-occidentale.

"Il bolscevismo va forte in Bulgaria! E questo è tutto", afferma Petio Tsolov, pensionato.

"Non ci saranno cambiamenti né in Serbia né in Bulgaria. In nessuna direzione", preannuncia il pensionato.

"Non cambierà nulla, le cose andranno avanti come sempre. Ecco, i cani abbaiano, ma la carovana prosegue. E, se Dio vuole, andiamo avanti. E che le cose possano migliorare in Francia, in Europa e ovunque", afferma una residente, Daniela Vuleva.

Secondo le stime, Iotova, che ha ricevuto le congratulazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen via X, ha ottenuto tra il 57,4% e il 58,2% dei voti, con un netto vantaggio su Gyurov, che ha raccolto tra il 38,6% e il 39,6%. Iotova, 62 anni, ha assunto la carica di presidente all'inizio di quest'anno, subentrando a Radev che si era dimesso per candidarsi alle elezioni parlamentari. Con il voto di domenica è lei la prima donna eletta alla presidenza di questo Paese di 6,4 milioni di abitanti.