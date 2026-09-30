Investor Visa for Italy, maxi leva economica da investimenti in Italia

Roma, 30 set. (askanews) - Investire nell'economia e nelle imprese italiane, creare posti di lavoro e ottenere in cambio il diritto a vivere in Italia. È questa la formula di Investor Visa for Italy, il programma dello Stato italiano che concede un permesso di soggiorno a chi effettua determinati investimenti nel Paese, con l'obiettivo di attrarre capitali e profili altamente qualificati. Italian Investment Alliance (IIA) è la prima associazione di categoria che rappresenta, tutela e promuove gli operatori del settore.

"L'obiettivo di questa associazione - spiega Dario Montagnese, Presidente Italian Investment Alliance - è riunire tutti gli operatori del settore, fare in modo che il programma Investor Visa for Italy sia sempre più attrattivo per investimenti stranieri in Italia".

Nel 2025 la maggioranza delle domande è arrivata da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Turchia. "Il nostro paese - ha aggiunto Montagnese - è sempre più interessante per gli investitori stranieri, l'Italia è un brand, il nostro paese è una destinazione di imprenditori, investitori e persone che amano il nostro paese e vogliono venire a vivere in Italia e investire nel nostro paese".

Italian Investment Alliance diventa così l'interlocutore con le istituzioni, aiuta nella gestione del programma in modo corretto e con i più alti standard, e permette un più grande afflusso di investitori. Con numeri davvero interessanti.

"Riteniamo che questo programma nei prossimi anni potrà attrarre sino a 3 miliardi di euro all'anno di investimenti diretti stranieri in Italia", annuncia il Presidente di Italian Investment Alliance -. Nel 2025 abbiamo avuto 206 investitori; nel 2026 ne prevediamo mille e il nostro lavoro è verso i 12.000 investitori all'anno".