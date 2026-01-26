Inverno a New York, battaglia di palle di neve a Brooklyn

New York, 26 gen. (askanews) - A Brooklyn, al McCarren Park, alcuni newyorkesi hanno improvvisato una battaglia di palle di neve mentre una violenta tempesta invernale ha investito gran parte degli Stati Uniti.

Il fronte freddo si è esteso dal Texas al nord-est del Paese, portando neve, pioggia gelata e temperature in forte calo. Le autorità hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti a causa delle condizioni pericolose. Oltre 700.000 utenti sono rimasti senza elettricità, soprattutto negli Stati del sud. La tempesta ha causato migliaia di cancellazioni di voli e disagi diffusi nei trasporti.