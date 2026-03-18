ULTIME NOTIZIE 18 MARZO 2026

Intrappolati nell'auto ribaltata nel torrente, salvati dai carabinieri

Roma, 18 mar. (askanews) - Nelle immagini diffuse dai carabinieri, il tempestivo intervento per salvare due persone intrappolate nell'auto ribaltata in un torrente a Reggio Calabria, in località Cataforio.

La vettura, nel tentativo di attraversare il corso d'acqua, è uscita di strada rigirandosi su un lato e rimanendo parzialmente sommersa con i due a bordo.

L'allarme è stato lanciato da alcuni presenti e i carabinieri, arrivati in pochi minuti sono riusciti a raggiungere l'auto in acqua e ad estrarre i passeggeri dall'abitacolo con una corda, traendoli in salvo.

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