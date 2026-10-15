Intesa Sanpaolo presenta "A mano a mano" con Bolle e Castellitto

Roma, 14 ott. (askanews) - La voce di Mina e la regia di Sergio e Pietro Castellitto. Intesa Sanpaolo presenta "A mano a mano", la nuova campagna che racconta il lavoro della banca attraverso le storie dei clienti. Dalla prima casa allo studio, dalle imprese allo sport e alla cultura. La campagna partirà il 18 ottobre e durerà circa tre settimane.

Tra i protagonisti c'è Roberto Bolle, ripreso alla Galleria Borghese di Roma. Per lui, un'occasione per raccontare il valore dell'arte e il sostegno della banca ai suoi progetti.

"Sono stato molto contento - ha detto - il contesto è meraviglioso, Villa Borghese e uno spot che vuole portare avanti dei valori, quelli di prendersi per mano, di andare insieme, di affrontare anche il futuro. Per me rappresenta arte, cultura, bellezza, è importantissimo e soprattutto conoscendo il lavoro che intesa San Paolo ha fatto, fa negli anni, nel mio caso con aiutandomi con Ondace, con la fondazione e per tantissimi progetti formativi, educativi di valorizzazione dei valori dell'arte e in generale della cultura italiana, sono stato felicissimo di sostenere questa idea, questo progetto e questa iniziativa".

Nella campagna anche Ciccio Graziani, con un progetto di calcio inclusivo. A raccontare i valori della banca è Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo.

"Intesa Sanpaolo si è sempre occupata di di cultura - ha spiegato - però io vorrei sottolineare una cosa di Intesa Sanpaolo e in particolare di questo di questo film, di questa serie di piccoli piccoli film. Dietro ognuna di queste persone c'è impegno, lavoro, rigore, amore per il paese e sono esattamente i valori e l'identità di Intesa Sanpaolo e quindi ci ha fatto molto piacere scegliere, avere l'opportunità di lavorare con loro.

Quindi non è solo un tema di cultura, di rappresentanza di cultura, ma già quello che se se uno vede un Ciccio Graziani se lo immagina su un campo di calcio, ma vederlo in un campo di calcio come lo vedremo qui, come l'abbiamo visto con questo film, credo che sia una cosa straordinaria".