Intesa Cdp Venture Capital e Confindustria a sostegno sviluppo start up

Milano, 5 nov. (askanews) - Mettere a sistema ricerca, investitori e industria, per far nascere in Italia campioni tecnologici in grado di competere nel mondo. E' questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto tra Cdp Venture Capital e Confindustria, in occasione nell'ultima tappa del roadshow di Cassa depositi e prestiti insieme agli industriali. Un modello di collaborazione che punta ad accelerare la crescita di start up e pmi innovative nel nostro Paese

"La ricerca scientifica italiana - ha detto Emanuele Levi, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital - è da sempre considerata a livello internazionale nei primi 10 posti disponibili e Cdp Venture Capital dal 2021 ha iniziato a lavorare tramite dei programmi di seed e pre-seed al trasferimento tecnologico proprio per cercare di convertire questa ricerca in imprese. Lo step successivo è poter dialogare col mondo delle imprese, che sono dei naturali attori che possono testare e poi adottare le tecnologie e permettere a queste stesse startup di crescere. Questo è un po' il modello e la ragione per cui oggi noi sigliamo questo accordo".

L'accordo siglato in Assolombarda a Milano punta a connettere il sistema delle imprese rappresentato da Confindustria e Cdp Venture Capital, per favorire la nascita di imprese innovative, valorizzare la ricerca e favorire l'accesso ai capitali.

"Oggi il tema dell'innovazione è decisivo per il futuro, quindi sia il nostro Paese che l'Europa su questo devono fare moltissimo. Si tratta quindi di avere degli strumenti - ha sottolineato Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria - che finanziano un po' tutta la filiera dell'innovazione, dal momento della ricerca alla creazione di una nuova impresa e la sua crescita, il suo consolidamento, ma anche poi l'applicazione delle innovazioni tecnologiche che possiamo adottare all'interno delle nostre industrie. Quindi l'accordo ovviamente tende a mettere assieme le nuove idee, la finanza per l'innovazione e le esigenze e i progetti di investimento delle nostre imprese".

L'intesa agisce su più fronti, dal trasferimento tecnologico all'internazionalizzazione, passando per iniziative di formazione e mobilitazione di capitali. Un sistema in grado di favorire la trasformazione di ricerca e startup di valore in grandi imprese tecnologiche.