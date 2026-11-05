ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Intesa Cdp Venture Capital e Confindustria a sostegno sviluppo start up

Milano, 5 nov. (askanews) - Mettere a sistema ricerca, investitori e industria, per far nascere in Italia campioni tecnologici in grado di competere nel mondo. E' questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto tra Cdp Venture Capital e Confindustria, in occasione nell'ultima tappa del roadshow di Cassa depositi e prestiti insieme agli industriali. Un modello di collaborazione che punta ad accelerare la crescita di start up e pmi innovative nel nostro Paese

"La ricerca scientifica italiana - ha detto Emanuele Levi, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital - è da sempre considerata a livello internazionale nei primi 10 posti disponibili e Cdp Venture Capital dal 2021 ha iniziato a lavorare tramite dei programmi di seed e pre-seed al trasferimento tecnologico proprio per cercare di convertire questa ricerca in imprese. Lo step successivo è poter dialogare col mondo delle imprese, che sono dei naturali attori che possono testare e poi adottare le tecnologie e permettere a queste stesse startup di crescere. Questo è un po' il modello e la ragione per cui oggi noi sigliamo questo accordo".

L'accordo siglato in Assolombarda a Milano punta a connettere il sistema delle imprese rappresentato da Confindustria e Cdp Venture Capital, per favorire la nascita di imprese innovative, valorizzare la ricerca e favorire l'accesso ai capitali.

"Oggi il tema dell'innovazione è decisivo per il futuro, quindi sia il nostro Paese che l'Europa su questo devono fare moltissimo. Si tratta quindi di avere degli strumenti - ha sottolineato Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria - che finanziano un po' tutta la filiera dell'innovazione, dal momento della ricerca alla creazione di una nuova impresa e la sua crescita, il suo consolidamento, ma anche poi l'applicazione delle innovazioni tecnologiche che possiamo adottare all'interno delle nostre industrie. Quindi l'accordo ovviamente tende a mettere assieme le nuove idee, la finanza per l'innovazione e le esigenze e i progetti di investimento delle nostre imprese".

L'intesa agisce su più fronti, dal trasferimento tecnologico all'internazionalizzazione, passando per iniziative di formazione e mobilitazione di capitali. Un sistema in grado di favorire la trasformazione di ricerca e startup di valore in grandi imprese tecnologiche.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi