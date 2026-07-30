ULTIME NOTIZIE 30 LUGLIO 2026

Intesa Casa Italia e Sogesid su prevenzione dissesto idrogeologico

Roma, 29 lug. (askanews) - Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e Sogesid hanno sottoscritto un accordo quadro finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per l'attuazione degli interventi di competenza del dipartimento.

L'Accordo affida a Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, il ruolo di supporto tecnico-specialistico per la realizzazione degli interventi promossi dal Dipartimento Casa Italia, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico. La società potrà svolgere l'attività di centrale di committenza ed assicurare il supporto alla gestione, all'attuazione, alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi cofinanziati con risorse nazionali ed europee.

Silvia Paparella, presidente di Sogesid ha spiegato: "Il nostro Paese è un territorio estremamente fragile dal punto di vista geologico ed idrogeologico, il nostro così come altri territori in Europa e nel mondo. L'accordo di oggi si inserisce e si innesca esattamente all'interno di un percorso non solo di sensibilizzazione, di acquisizione delle conoscenze, ma anche di capacità di rispondere a situazioni critiche mettendo in campo tutte le forze possibili. Da una parte una struttura estremamente competente per quanto riguarda l'ingegneria, l'ambiente e il territorio e dall'altra parte una capacità propulsiva che è quella del Dipartimento di Casa Italia".

"Questo accordo - ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin - porta valore aggiunto nel contrasto al dissesto idrogeologico: Sogesid può mettere a disposizione solide capacità tecnico-operative maturate nel tempo. Per la cura del territorio l'azione del Governo è stata fin dall'inizio rivolta al reperimento di adeguate risorse, alla pianificazione, con responsabilità chiare, un sistema più semplice e un forte impulso alle tecnologie più innovative. La collaborazione tra Sogesid e Casa Italia si inquadra in una sfida complessa, ancor più nel tempo dei cambiamenti climatici, dalla quale dipendono la sicurezza dei cittadini e insieme le opportunità di crescita sostenibile del Paese".

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