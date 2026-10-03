ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2026

Interrotta conferenza stampa dell'Irlanda pre partita contro Israele

Milano, 3 ott. (askanews) - La conferenza stampa del commissario tecnico dell'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, alla vigilia della partita di Nations League contro Israele, è stata interrotta bruscamente a seguito di domande sull'attentato alla Flydubai e di accuse di commenti razzisti rivolte a un giocatore irlandese, accuse che il responsabile della comunicazione della squadra ha smentito.

I giocatori irlandesi hanno votato a favore della partecipazione a entrambe le partite di Nations League in programma contro Israele, ad eccezione del portiere, che si è ritirato in segno di protesta.

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