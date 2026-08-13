ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2026

Internet mobile più lento a Taiwan, ma è solo una esercitazione

Milano, 13 ago. (askanews) - A Taiwan tutti a casa e quasi senza internet per una simulazione di un attacco cinese all'isola democratica che è de facto indipendente dal 1949. Si tratta delle esercitazioni militari annuali "Han Kuang" che mirano a preparare l'isola di 23 milioni di abitanti a una potenziale invasione delle forze di Pechino. La Cina infatti rivendica Taiwan come parte del suo territorio e ha minacciato di usare la forza per annetterla.

"Serve a simulare come una guerra influirebbe sulla velocità di internet, quindi, pur con il disagio, lo comprendo perfettamente" racconta questo giovane.

Tutto si è fermato, le strade sono improvvisamente diventate quasi deserte. L'esercitazione di quest'anno ha incluso anche, per la prima volta, una riduzione della velocità di internet mobile, bloccando l'accesso ad app di messaggistica, videochiamate, streaming live e servizi di consegna di cibo durante ipotetici attacchi aerei cinesi alle infrastrutture di comunicazione.

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