ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Internazionali di Roma, folla per Djokovic a Piazza del Popolo

Roma, 5 mag. (askanews) - Folla di curiosi e tifo per Novak Djokovic, arrivato a piazza del Popolo, a Roma, per la sessione di allenamento alla vigilia degli Internazionali Bnl d'Italia. I fan hanno atteso il campione di tennis anche diverse ore pur di vedere per qualche istante l'ex numero uno del tennis mondiale.

Djokovic è arrivato sul campo e ha abbracciato Stefanos Tsitsipas, che si è allenato poco prima di lui. Poi il campione serbo si è riscaldato sul campo, prima di iniziare la sessione di allenamento, tra gli applausi della folla. Al termine anche selfie e autografi.

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