Internazionale a Ferrara, De Mauro: da 20 anni un festival analogico

Ferrara, 5 ott. (askanews) - "Queste 20 edizioni sono state sono state tutte importanti. Devo dire che il festival internazionale Ferrara è stato proprio un momento di svolta nella storia del giornale come altri ne abbiamo avuto, ma questo è stato veramente importante. È arrivato appunto nel 2007 con la prima edizione e ha cambiato il nostro rapporto con lettori e lettrici e chi segue il giornale della redazione nel nei confronti di chi segue giornale, legge giornale e viceversa. Sono 20 edizioni in cui abbiamo visto cambiare il mondo, insomma, varie volte. Sono cambiati i presidenti degli Stati Uniti, sono cambiati anche i sindaci di questa città, ne abbiamo visti tre, insomma, quindi sono stati tanti cambiamenti piccoli e grandi. Il festival Internazionale a Ferrara è rimasto più o meno sempre con la stessa struttura, con la stessa organizzazione, con questo impianto e questa idea di fondo che è sfogliare il giornale virtualmente, diciamo, per tre giorni". Lo ha detto il direttore di Internazionale, Giovanni De Mauro, commentando la 20esima edizione del festival della rivista, che come ogni anno si tiene a Ferrara.

"Siamo tutti alle prese con l'intelligenza artificiale e con il tentativo di capire quale sarà effettivamente l'impatto, non solo i rischi, no, anche i limiti di questo strumento, ma anche quali possono essere le potenzialità dove andrà effettivamente a cambiare il lavoro di chi fa i giornali e cambiare, come dire, le abitudini di chi i giornali li legge o continua a leggere - ha aggiunto De Mauro -. Nell'epoca degli smartphone e della riproducibilità istantanea di qualunque informazione, noi invece in qualche modo ci a fare un festival, come dire, analogico. Per cui devi venire qui, devi trovarti il posto, c'è la fila per il tagliando, ti siedi, c'è la traduzione, insomma, c'è, come dire esserci con i corpi e fare uno sforzo fisico che crediamo sia anche una componente del piacere per cui tante persone vengono a Ferrara da così tanti anni".