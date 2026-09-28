ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Internazionale a Ferrara compie 20 anni: "Come è cambiato il mondo"

Ferrara, 28 ott. (askanews) - Torna dal 2 al 4 ottobre Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo che quest'anno compie 20 anni, organizzato da Internazionale, il settimanale che porta in Italia il meglio della stampa straniera, e dal Comune di Ferrara. Oltre 200 professioniste e professionisti dell'informazione provenienti da oltre 30 Paesi, si incontreranno per discutere di intelligenza artificiale e memoria collettiva, femminismo ed estremismi, conflitti globali e identità locali, migrazioni e integrazioni, diritti da difendere e da conquistare. La direttrice del festival, Chiare Nielsen, ha presentato questa edizione ad askanews.

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