Internazionale a Ferrara compie 20 anni: "Come è cambiato il mondo"

Ferrara, 28 ott. (askanews) - Torna dal 2 al 4 ottobre Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo che quest'anno compie 20 anni, organizzato da Internazionale, il settimanale che porta in Italia il meglio della stampa straniera, e dal Comune di Ferrara. Oltre 200 professioniste e professionisti dell'informazione provenienti da oltre 30 Paesi, si incontreranno per discutere di intelligenza artificiale e memoria collettiva, femminismo ed estremismi, conflitti globali e identità locali, migrazioni e integrazioni, diritti da difendere e da conquistare. La direttrice del festival, Chiare Nielsen, ha presentato questa edizione ad askanews.