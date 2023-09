Intercettazioni, Barelli (FI): Trojan? Da Nordio a breve nuova proposta

Roma, 21 set. (askanews) - "C'è una presa di posizione precisa del ministro (della Giustizia Carlo) Nordio di presentare da qui a breve una proposta che rielabora l'utilizzo delle intercettazioni e dei mezzi di captazione in modo adeguato. Noi abbiamo accettato di espungere altri emendamenti per essere promotori di una riforma più complessa che il ministro Nordio ha dichiarato verrà presentata a breve in Parlamento". Lo ha detto il capogruppo di Fi, Paolo Barelli, conversando con i giornalisti alla Camera.