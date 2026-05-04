ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Inter, la gioia dei tifosi: dopo un anno difficile ci siamo rifatti

Milano, 4 mag. (askanews) - I tifosi nerazzurri si sono ritrovati in Piazza Duomo a Milano per festeggiare la vittoria dell'Inter con tre giornate di anticipo. Il 2 a 0 al Parma ha regalato alla squadra il 21esimo scudetto.

"Merito soprattutto di Chivu, penso, ha saputo motivare la squadra che era uscita a pezzi dalla stagione scorsa" dice un tifoso. "Tanta felicità, dopo due anni ritornare a vincerlo, ce lo siamo meritato, adesso si festeggia", dice un altro. "Sono qui a festeggiare il 21esimo scudetto della mia squadra del cuore, dopo un anno difficile l'anno scorso ci siamo rifatti, sono molto contento" afferma un ragazzo. "Incredibile, ogni volta è come la prima, un'emozione indescrivibile.... Chi non salta rossonero è...", festeggia un altro.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi