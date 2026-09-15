"Intelligenza naturale", la nuova stagione del Circolo dei lettori

Torino, 15 set. (askanews) - "Intelligenza naturale", è questo il titolo della nuova stagione del Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino e Novara. Giuseppe Culicchia, direttore del Circolo che festeggia anche i propri 20 anni, l'ha presentata ad askanews.

"Intelligenza Naturale", la programmazione stagionale della Fondazione Circolo dei lettori, si compie da oggi fino all'estate 2027 nella sede centrale a Torino a Palazzo Graneri della Roccia e nella sede di Novara al Castello Sforzesco, oltre alle tante attività del Circolo fuori dal Circolo a partire dai festival della Fondazione Scarabocchi, Torino Spiritualità, Radici, Festival del Classico e Francesissimo, in programma tra il prossimo fine settimana e il 31 gennaio 2027 in teatri, cinema, musei, luoghi di culto, spazi della cultura delle due città, oltre gli incontri a Stresa, al Rondò dei Talenti a Cuneo, alla Biblioteca di Moncalieri, ad Alessandria in una nuova collaborazione con l'Ottobre Alessandrino, nello spazio digitale del Circolo, come gli storici gruppi di lettura a distanza, oltre quelli in presenza. Dopo l'anteprima di lunedì con Siri Hustvedt che ha dialogato con Vittorio Lingiardi intorno a Storie di fantasmi, Einaudi, Intelligenza Naturale inaugura questa sera con lo scrittore olandese Tiemen Hiemstra che per la prima della stagione racconta con Valentina Farinaccio il suo romanzo d'esordio W., bildungsroman dell'era digitale, pubblicato da Adelphi. Sabato 3 ottobre, Venti futuri è la giornata e la festa dei 20 anni del Circolo dei lettori e delle lettrici.