Intelligenza Artificiale e dati al servizio di imprese e PA

Roma, 2 ott. (askanews) - Trasformare l'Intelligenza Artificiale in valore concreto per le imprese e la Pubblica Amministrazione. Con questo obiettivo il Gruppo Almaviva ha presentato ULTRA, il nuovo framework strategico integrato per governare dati e tecnologie in settori mission critical come Sanità, Finanza, Trasporti e PA.

L'annuncio è arrivato a Roma durante il convegno "Valore IA - Autonomia strategica, innovazione, ecosistema", aperto dall'AD di Almaviva Group Marco Tripi e dal Sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti, alla presenza di vertici istituzionali e aziendali.

"Almaviva produce modelli di intelligenza artificiale estremamente competitivi e performanti. È una delle aziende più importanti a livello nazionale e sposa perfettamente la logica che abbiamo inserito nella legge sull'IA: un forte orientamento alla sperimentazione, che come Governo abbiamo agevolato per tutte le imprese, a ogni livello, all'interno della legge 132 del 2025" ha dichiarato Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione Tecnologica.

Al centro del dibattito, il ruolo dei territori e delle istituzioni nel guidare la transizione digitale integrando l'AI nei processi esistenti per ammodernare i servizi ai cittadini.

"Come amministrazione regionale abbiamo la necessità di continuare a innovare per fornire servizi migliori a cittadini e imprese. Le tecniche di intelligenza artificiale rappresentano oggi una delle maggiori opportunità per garantire semplificazione e velocità di risposta alle richieste dei cittadini in molteplici ambiti" ha aggiunto Eugenio Di Sciascio, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia.

Basato su 5 fondamenta (Trust, Bridge, Transformation, Factory, Automation) e 3 pillar verticali, ULTRA unisce asset proprietari e partnership di livello internazionale per offrire soluzioni modulari e sicure.

"Il valore dell'intelligenza artificiale può essere enorme se ben governato. L'AI non è solo una questione di modelli, ma è una tematica ben più ampia che comprende la comprensione degli ambiti di applicazione, le regole da seguire e le modalità di integrazione nelle applicazioni. Solo se ci misuriamo, ci diamo degli obiettivi e gestiamo la tecnologia in modo concreto e pragmatico arriveremo a risultati di valore. Questa è la nostra visione ed è ciò che cerchiamo di portare ai nostri clienti" ha concluso Valeria Sandei, Chief Global AI Officer di Almaviva Group e President & CEO di Almawave Labs.

Dall'incontro è quindi emerso come un approccio governato e compliance by design consenta di superare le complessità dell'AI, puntando sulla tutela dei dati e sulla risposta ai bisogni del settore pubblico e privato