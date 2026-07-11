"Integrazione": convegno Lega alla Camera su islamismo politico

Roma, 11 lug. (askanews) - Organizzato alla Camera dei Deputati dal Dipartimento per

l'Integrazione delle Comunità Straniere della Lega, dall'Istituto Milton Friedman (Roma) e da Trends Group (Abu Dhabi), l'evento "Integrazione: le implicazioni della presenza dei Fratelli Musulmani in Europa" ha riunito rappresentanti istituzionali e studiosi per analizzare il fenomeno dell'islamismo politico e il suo impatto sulle democrazie europee.

L'evento, moderato dal direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, ha visto gli interventi di Souad Sbai, promotrice dell'iniziativa; Mohammed Abdulla al-Ali, CEO di TRENDS Global Group; i ricercatori senior di Trends Hamad al-Hosani e Badriya al-Riyami; Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell'Istituto Friedman; il geopolitologo Alexandre Del Valle. Nel video il commento di Dario Peirone, direttore generale dell'Istituto Milton Friedman.

I relatori hanno approfondito il ruolo della Fratellanza Musulmana, le strategie di diffusione dell'ideologia anche attraverso il digitale e l'importanza della ricerca. Gli Emirati Arabi Uniti, come evidenziato da tutti i relatori, rappresentano oggi un modello di successo nella lotta contro la minaccia rappresentata dall'Islam politico soprattutto in Europa.

L'Istituto Friedman e Trends Group hanno siglato poi un memorandum che ha avviato una collaborazione strutturata tra il think thank italiano e quello emiratino. Ad entrambi gli eventi ha preso parte l'Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma, S.E. Abdulla Ali AlSubousi.