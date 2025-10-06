ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2025

Instagram compie 15 anni, il social che ha lanciato gli influencer

Roma, 6 ott. (askanews) - Instagram compie 15 anni e continua ad evolversi. Dall'iconcina della polaroid a quella fluo di oggi. Era il 6 ottobre del 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger, due imprenditori, decisero di trasformare il progetto "Burbn" pensato come app per facilitare i check-in in un social network basato sulla condivisione di foto e video scattate con il telefono.

Da allora è stata un'escalation: foto sempre più ritoccabili, video, reel, effetti, dirette, stories. Così sono nati tanti influencer, personaggi, mestieri che prima non esistevano. È cambiato il modo di fare marketing, pubblicità, di raccontarsi e condividere ogni istante.

Dall'acquisto da parte di Facebook nel 2012 per 1 miliardo di dollari ad oggi, il suo impatto rivoluzionario nel modo di comunicare non si è fermato e stare dietro all'algoritmo, agli ultimi aggiornamenti per non perdere follower o acquisirne di nuovi, è l'ossessione di migliaia di persone. Nel mondo ci sono oltre 3 miliardi di utenti attivi mensili su Instagram e la tendenza non sembra arrestarsi.

ECONOMIA
21
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi