Inondazioni in Thailandia, i soccorsi in barca e in elicottero

Hat Yai (Thailandia), 26 nov. (askanews) - Immagini drammatiche dalla Thailandia, dove il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nella provincia meridionale di Songkhla, dopo le piogge torrenziali iniziate dalla fine della scorsa settimana che hanno inondato il centro turistico di Hat Yai e la regione meridionale.

L'acqua ha sommerso le strade e i piani terra degli edifici residenziali. "Le autorità affermano che 33 persone sono morte in sette province", ha detto il portavoce del governo thailandese Siripong Angkasakulkiat.

Residenti e viaggiatori sono rimasti bloccati nelle loro case e negli hotel, con i soccorritori che hanno utilizzato barche, moto d'acqua e camion militari in mezzo all'acqua alta. L'esercito ha schierato una portaerei e mobilitato elicotteri per trasportare i pazienti più gravi negli ospedali vicini.

Più di 10.000 persone sono state sfollate dalle loro case a Songkhla. I campus universitari sono stati trasformati in rifugi.