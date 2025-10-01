Inondazioni a Ibiza per la tempesta Gabrielle, piogge torrenziali

Ibiza (Spagna) - 1 ott. (askanews) - A un anno dalle inondazioni che hanno colpito la regione di Valencia, la Spagna è di nuovo in allarme per le piogge torrenziali che hanno colpito le isole turistiche di Ibiza e Formentera, alle Baleari.

Chiuse scuole e spiagge, i servizi d'emergenza di entrambe le isole hanno inviato un allarme sui telefoni degli abitanti, chiedendo di evitare gli spostamenti e le attività all'aperto e di tenersi lontani dai corsi d'acqua o dagli scantinati.

Secondo l'Aemet, l'agenzia meteorologica nazionale, su Ibiza sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in poche ore a

a causa del movimento "molto lento" della tempesta Gabrielle.

Il governo delle Baleari ha segnalato 132 incidenti a Ibiza, principalmente legati alle inondazioni al piano terra degli appartamenti, alla viabilità difficile sulle strade allagate, alla caduta di alberi e materiali e allo straripamento dei fiumi. Al momento non si segnalano feriti.

Nelle immagini della Guardia Civil spagnola si vedono i soccorsi a persone rimaste intrappolate in auto o nelle loro case, l'acqua è arrivata persino all'interno dei bus.

L'Aemet nelle ultime ore ha abbassato l'allerta dal rosso all'arancione, come aveva già fatto per Valencia dove l'allarme ha fatto subito scattare il panico dopo le inondazioni che hanno ucciso più di 230 persone a ottobre 2024.