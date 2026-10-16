Innovazione e PNRR: la scommessa vinta di BI-REX

Bologna, 16 ott. (askanews) - Il valore dei fondi pubblici si misura nella capacità reale di trasformare le risorse in competenze concrete e competitività per il tessuto industriale. È questo il messaggio centrale che emerge dalla ricerca d'impatto promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui Competence Center italiani. Tra questi, BI-REX segna un bilancio straordinario, dimostrando come il modello del PNRR possa guidare la transizione digitale da semplice finanziamento a vera abilitazione tecnologica.

Abbiamo parlato con Stefano Cattorini, CEO di BI-REX: "Nel giro di poco più di due anni siamo riusciti ad erogare quasi 1500 servizi alle imprese, 80% di quali i beneficiari sono state aziende piccole o piccolissime. Abbiamo spinto a innovare un quarto delle imprese italiane che senza il contatto e il rapporto con il Competence Center non avrebbero neanche iniziato la trasformazione digitale delle loro imprese".

Dato di maggior rilievo il cosiddetto effetto "scintilla": il 22% delle aziende dichiara che, senza il supporto di BI-REX, l'innovazione non sarebbe mai partita. Attraverso la formula del Test-before-Invest, le PMI hanno potuto sperimentare intelligenza artificiale, robotica avanzata e supercalcolo a rischio zero prima di investire.

Le parole di Francesco Meoni, cto BI-REX: "La linea pilota è un laboratorio digitale, un esempio di fabbrica del futuro che permette alle aziende di sperimentare le tecnologie in un ambiente già industriale, quindi dall'alto valore. In particolare ospita il servizio del test Before Invest, cioè della prova prima dell'investimento, dove un'azienda può venire, ricreare una demo, una proof of concept in un ambiente con valore tecnico e tecnologico, con le competenze giuste per riuscire a valutare una tecnologia e l'eventuale adozione".

L'intervista a Domenico Bambi, Presidente BI-REX: "Noi dobbiamo concentrarci su ciò che è veramente importante, e cioè come l'umanità può proseguire nella sua storia su questo pianeta con la condivisione dei beni che sono scarsi, ma che in qualche modo possono essere sufficienti per tutti se c'è la consapevolezza che ognuno di noi è importante".

In un mercato globale in costante evoluzione, BI-REX si conferma il ponte fondamentale tra ricerca scientifica e industria, ponendo le basi per una crescita più solida, autonoma e competitiva del Made in Italy.