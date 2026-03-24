ULTIME NOTIZIE 24 MARZO 2026

Innovazione, app Recall premiata a "Eletto Prodotto dell'Anno 2026"

Milano. 24 mar. (askanews) - Un riconoscimento che rafforza un percorso che ambisce a portare la tecnologia dentro la vita quotidiana delle persone per offrire uno strumento di protezione, prevenzione e supporto. Recall, app dedicata alla sicurezza personale, è stata premiata all'Evento "Eletto Prodotto dell'Anno 2026", entrando tra gli "Eletti 2026" dell'iniziativa dedicata all'innovazione in Italia.

"Io sono contentissimo - ha detto Marcello di Donato, CEO di Recall - perché significa che le persone vedono la nostra applicazione come quello che io ho sempre immaginato: uno strumento per potersi proteggere. Le persone là fuori sanno che possono contare su un'applicazione, uno strumento, perché oggi il cellulare ce l'abbiamo tutti fondamentalmente, e avere uno strumento con il quale puoi letteralmente salvarti la vita, quindi chiedere aiuto. Io faccio sempre questo esempio: se c'è un incendio, sapere che da parte c'è un estintore, probabilmente lascia la paura dell'incendio, ma permette di viverla in maniera diversa. Ecco, noi vogliamo essere quell'estintore per poter fermare le fiamme, questo è il senso".

Recall si è affermata in pochi mesi con l'idea di affrontare il tema della sicurezza personale con un approccio semplice, immediato e accessibile, senza trasformare la protezione in un gesto complesso o invasivo. Con un approccio che, nella visione dell'azienda, cambia la prospettiva rendendola relazionale.

"La sicurezza viene - ha aggiunto Monica Magnoni, CMO di Recall - spesso intesa come risposta a qualcosa che è già successo. Noi con Recall siamo partiti da un'idea diversa, quella di identificare la sicurezza anche nel concetto della prevenzione e dell'accompagnamento. Avere Recall significa sapere di avere sempre qualcuno al nostro fianco nella nostra vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, quando ci sentiamo vulnerabili ed esposti a dei pericoli o dei potenziali pericoli. Quel qualcuno sono le persone che abbiamo scelto come nostre recaller, le persone che ci vogliono bene e che sappiamo interverrebbero in caso di necessità".

Il premio contribuisce anche a rafforzare il posizionamento di Recall presso il mondo delle imprese, partendo sempre dall'attenzione alle persone. "Recall - ha concluso Magnoni - nasce anzitutto come promessa, e la promessa è quella di dire alle persone: qualsiasi cosa vi possa succedere da oggi con Recall e non vi sentirete mai più sole".

Fondata nel 2025, Recall ha costruito il proprio sviluppo anche sulla promozione di una maggiore consapevolezza individuale e collettiva. Da qui anche la volontà di affiancare all'app percorsi formativi, attività di sensibilizzazione e collaborazioni capaci di estendere il messaggio oltre la dimensione tecnologica.

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