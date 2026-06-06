Roma, 6 giu. (askanews) - Inizia il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Il Pontefice è partito dall'Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino alle ore 8,13, diretto all'Aeroporto internazionale Adolfo Suarez Madrid-Barajas. È il suo quarto viaggio apostolico internazionale e durerà fino al 12 giugno.

Nel momento di lasciare il territorio italiano, il Papa ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il seguente telegramma: "Nel momento in cui inizio il Viaggio Apostolico in Spagna, sotto lo sguardo materno della Vergine Maria che ci accoglie e ci orienta verso Dio, fonte di unità e di speranza per tutti i popoli, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intera Nazione italiana".

Nel sorvolare la Francia, il Papa ha invece fatto pervenire al Capo di Stato della Repubblica Francese il seguente telegramma: "Nel sorvolare lo spazio aereo francese durante il mio viaggio apostolico in Spagna, invio cordiali saluti a Vostra Eccellenza e ai vostri concittadini. Ricordando con piacere la vostra recente visita in Vaticano, invoco le benedizioni di Dio Onnipotente sulla Nazione, in particolare i doni della pace e della gioia".