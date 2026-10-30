ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

Inizia evacuazione umanitaria a Oleshky, Kiev e Mosca supervisionano

Oleshky (Ucraina), 30 ott. (askanews) - Funzionari ucraini e russi per i diritti umani supervisioneranno insieme la consegna degli aiuti umanitari ai residenti di Oleshky, città sotto occupazione russa nella regione di Kherson, dove da oltre 75 ore è in vigore un cessate-il-fuoco per consentire lo svolgimento di un'operazione umanitaria.

Il commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets ha affermato che verrà fornita assistenza ai residenti che desiderano rimanere nella città e a coloro che vorranno partire per l'Ucraina o la Russia. "Questa è la prima volta dal 2022 che un cessate il fuoco viene stabilito lungo una sezione così ampia della linea del fronte vera e propria e che dura per un periodo di tempo così lungo" ha detto.

La funzionaria russa Yana Lantratova ha dichiarato che per l'operazione è stato organizzato un convoglio di veicoli umanitari, autobus e personale medico. "Gli aiutisono stati raccolti in base alle esigenze comunicateci dalla popolazione locale - ha spiegato - comprendono cibo, prodotti per l'igiene, tutte le forniture essenziali, medicinali, carburante: tutto ciò di cui le persone hanno bisogno". "Il convoglio è composto da 25 autobus che offrono un minimo di 750 posti. Se necessario, sono stati predisposti autobus speciali per le persone costrette a letto. Abbiamo preparato per loro circa 30 posti, oltre a nove ambulanze".

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