ULTIME NOTIZIE 17 MARZO 2026

Inghilterra, file studenti per antibiotici dopo epidemia meningite B

Canterbury (Inghilterra), 17 mar. (askanews) - Studenti in fila per ricevere antibiotici in seguito a un'epidemia di meningite B che il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, ha definito "senza precedenti". La lunga coda di studenti, molti dei quali con la mascherina, si snoda intorno all'edificio dell'Università del Kent, a Canterbury, nella contea a sud-est di Londra dove è stato registrato il focolaio che ha provocato due morti e 13 ricoveri.

"Il ceppo associato a questa epidemia è la meningite B, nota come Men B. Come abbiamo visto, si tratta di un ceppo raro, grave e potenzialmente letale di malattia meningococcica. L'esordio della malattia è spesso improvviso e una diagnosi precoce e un trattamento antibiotico sono fondamentali. Non si diffonde molto facilmente. Il batterio si trasmette ad altri dopo un lungo periodo di stretto contatto, ad esempio convivendo con qualcuno, baciandosi a lungo o condividendo sigarette elettroniche e bevande. Tuttavia, i sintomi possono essere facilmente confusi con altre patologie comuni, persino con i postumi di una sbornia", ha spiegato il ministro in aula.

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