Verona, 27 nov. (askanews) - "Infratel ha voluto essere presente a questo appuntamento, perché è stata l'occasione per poter incontrare i comuni, per poter incontrare non soltanto i sindaci di quelle aree che hanno già una rete di connettività ben sviluppata, ma soprattutto quelli che in questo momento appartengono a territori che ancora fanno fatica a trovare una forma di sviluppo del sistema di digitalizzazione, che sono ormai la formula più adeguata per poter erogare anche tanti servizi, da quelli sanitari a quelli della pubblica amministrazione, ma anche attività che attengono allo sviluppo delle imprese sui territori. La connettività elimina le distanze, fa sì che tutta la nostra popolazione possa poter contare con immediatezza di informazioni, di comunicazioni, ma anche di decisioni che sono fondamentali per lo sviluppo dell'intera economia del Paese". Lo ha detto Daniela Faraoni, presidente di Infratel Italia, intervistata da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell'Associazione dei Comuni.

"Per cui Infratel, che si è fatta carica nel corso degli anni di sviluppare questa rete e di sviluppare soprattutto quella parte del territorio che non è ancora riuscita ad ottenere i risultati per un accesso equo ad un sistema che è ormai un sistema fondamentale per l'intero universo, è chiaro che doveva essere qui pronta a sostenere anche le difficoltà che si possono incontrare nei territori per poterla superare e poter proporre anche nuove soluzioni - ha sottolineato ancora la manager -. La digitalizzazione non è stato solo il PNRR, il PNRR ha dato le basi, la digitalizzazione dovrà ancora fare un gran lavoro e lo stiamo facendo portando per esempio una proposta come il Sinfi: è un sistema informativo che ci consente la comunicazione di tutto ciò che c'è nel sottosuolo e nel sovrasuolo dal punto di vista infrastrutturale, il che sarà la novità dei prossimi anni".