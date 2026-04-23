ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Infrastrutture, Galli (Inwit): reti abilitano investimenti

Roma, 23 apr. (askanews) - "La trasformazione digitale richiede investimenti in infrastrutture, che a loro volta abilitano gli investimenti sui servizi. Inwit può contribuire grazie alla propria specializzazione, valorizzando al massimo le infrastrutture con un approccio di piattaforma unica aperta a tutti gli operatori". Lo ha detto Diego Galli, direttore generale di Inwit, a Futura, format di Urania News. "Queste infrastrutture generano benefici di lungo periodo, stimolano la raccolta di capitali e producono ritorni di business. Il nostro modello, nato per le torri, si è esteso ad altri ambiti, come le linee di trasporto o le arene per i grandi eventi. In occasione del Giubileo abbiamo portato il 5G su tutta la metropolitana di Roma e nelle principali 100 piazze della città, includendo anche sistemi di videosorveglianza. Investimenti di questo tipo creano infrastrutture su cui continuare a costruire nel tempo", ha aggiunto.

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