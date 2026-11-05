ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Infrastrutture, De Micheli: in programma Pd proposta pubblico-privato

Roma, 5 nov. (askanews) - "Sicuramente grazie al PNRR e alla stabilità delle scelte fatte dal nostro governo nel 2020 oggi abbiamo un sistema infrastrutturale più solido, anche se nel PNRR non erano presenti finanziamenti per le strade e gli aeroporti, però sul resto del sistema infrastrutturale si è visto il cambio di passo. Le risorse pubbliche sono sempre meno e quindi anche come Partito democratico stiamo elaborando una serie di proposte per il programma elettorale proprio per trovare, dentro al quadro di normativa europea, una nuova modalità di interazione tra pubblico e privato sulle infrastrutture che abbia una regolazione molto seria e stringente e consenta la mobilità delle persone a prezzi calmierati e non impedisca al privato di avere il giusto guadagno": lo ha affermato l'esponente del Pd ed ex ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

"Se vogliamo continuare a far crescere il nostro Paese e la nostra Europa dobbiamo trovare una nuova originalità finanziaria", ha concluso.

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