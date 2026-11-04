Infrastrutture, "anche il cambiamento climatico le mette a rischio"

Milano, 4 nov. (askanews) - Fessure, ferro corroso, oscillazioni anomale e calcinacci in caduta rappresentano i campanelli d'allarme più evidenti per infrastrutture stradali e ferroviarie. Ma una minaccia seria e invisibile è legata anche ai cambiamenti climatici. È quello che emerge da un rapporto di Nexta, società di ingegneria del gruppo Bureau Veritas in Italia, che fornisce indicazioni innovative sulla sicurezza in tema di controlli e ispezioni. Queste non possono limitarsi alla ricerca di difetti, ma è necessario verificare anche se siano cambiate le condizioni per le quali le opere erano state progettate. Un'infrastruttura può infatti mantenere un aspetto apparentemente integro, ma trovarsi a operare in un ambiente diverso rispetto a quello considerato in origine.

Ogni infrastruttura viene progettata sulla base di determinate condizioni ambientali, idrologiche, geologiche e geotecniche. Nel corso della vita utile dell'opera, tuttavia, questi parametri possono modificarsi. L'aumento delle temperature, l'alternanza tra periodi di siccità e precipitazioni intense, la variazione dei regimi di piena e l'instabilità dei versanti cambiano drasticamente il quadro di riferimento e le sollecitazioni a cui sono sottoposte le infrastrutture. Aspetti che la crisi climatica rende sempre più attuali.

In Italia la rete infrastrutturale comprende circa 600.000 chilometri di strade, oltre 16.000 chilometri di linee ferroviarie, circa 240.000 ponti e viadotti censiti e 3.500 gallerie. Il 60-70% di queste opere è stata realizzata più di 30 anni fa, sulla base di condizioni climatiche, idrologiche e territoriali diverse da quelle attuali. Secondo l'ISPRA, nel 2023 il 18,4% del territorio nazionale risultava a rischio frana e il 4,1% a rischio alluvione nello scenario di pericolosità più elevata; e ora su questo scenario impatta anche la tendenza di variabilità dei valori climatici in Italia che confermano un incremento veloce delle temperature, una riduzione della piovosità con importante incremento di intensità dei singoli eventi.

In questo contesto opera Nexta, impegnata da anni nella valutazione, nel monitoraggio e nella gestione delle infrastrutture e del territorio. Grazie a un gruppo di professionisti con competenze multidisciplinari, Nexta affronta questi temi integrando ingegneria strutturale, idraulica, geotecnica, ambientale e gestione del rischio. Un approccio coordinato, secondo Bureau Veritas, è essenziale per comprendere non solo lo stato di un'opera, ma anche l'evoluzione delle condizioni nelle quali essa vive e per individuare soluzioni di prevenzione e adattamento adeguate.