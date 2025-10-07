ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

Informazione, Viola: nuova generazione si informa sui social

Roma, 7 ott. (askanews) - "Dobbiamo fare i conti con una generazione che si informa sui social network", ha ammesso Roberto Viola, Roberto Viola, Direttore generale DG CONNECT e lA della Commissione UE, intervenuto all'incontro che si è svolto a Bruxelles "Le nuove frontiere dell'informazione e dell'industria culturale UE" organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo. E ha continuato Viola "la sfida si gioca nel mondo del web", ma "non quello di oggi, quello del futuro, fatto da agenti di intelligenza artificiale".

CRONACA
19
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi