ULTIME NOTIZIE 26 MARZO 2026

Infezioni sito chirurgico, sen. Zullo: linee guida per asepsi

Roma, 26 mar. (askanews) - "Un tema di particolare interesse perché incide sugli esiti degli interventi chirurgici e sulla sostenibilità economico finanziaria del servizio sanitario nazionale. Ecco il perché occorre strutturare delle linee guida per raccomandare l'asepsi ma anche la raccolta dei dati per poter incidere sempre più fortemente e efficacemente sulla prevenzione di queste infezioni" ha detto il senatore Ignazio Zullo, Presidente dell'Intergruppo per la prevenzione delle ICA (infezioni correlate all'assistenza), durante la conferenza stampa che si è tenuta in Senato a cui hanno partecipato anche le principali società scientifiche. Le infezioni del sito chirurgico appresentano il 10,5% di tutte le infezioni correlate all'assistenza e sono ancora oggi una delle complicanze più rilevanti dell'assistenza sanitaria, incidendo in modo significativo sul decorso clinico dei pazienti, sulla qualità delle cure e sul carico complessivo che grava sul Servizio sanitario nazionale e sull'intera comunità di cura. Per questo, durante l'incontro è emersa la necessità di superare l'attuale approccio "raccomandatorio" e sistematizzare l'applicazione delle misure capaci di abbassare fino al 55% il rischio di incorrere in questo genere di complicazioni.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi