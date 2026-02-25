ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Infantino: Coppa del Mondo in Messico, tutto andrà alla grande

Barranquilla, 25 feb. (askanews) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso piena fiducia sull'organizzazione messicana di alcune partite del Mondiale 2026, nonostante l'ondata di violenza legata alla morte del boss del narcotraffico Nemesio "El Mencho" Oseguera. Parlando con l'Afp a Barranquilla, durante un evento della federazione colombiana, si è detto "molto tranquillo" e ha assicurato che "tutto sta andando benissimo e sarà fantastico". "Abbiamo piena fiducia nel Messico", ha aggiunto, confermando contatti regolari con le autorità locali per monitorare la situazione.

Infantino domani festeggia dieci anni dalla sua elezione a capo della Fifa: Donald Trump in un post su Truth si è augurato che vi rimanga altri 10, 20 o 30 anni.

