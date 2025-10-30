Industria, Quercioli: Governo investa su managerializzazione

Roma, 30 ott. (askanews) - "La nostra principale richiesta al Governo sul fronte delle politiche industriali è quella di investire di più in managerializzazione. Managerializzare le prossime 20mila imprese, il prossimo 5% di imprese industriali, piccole e medie" così il presidente di Federmanager, la Federazione che rappresenta 180mila manager italiani delle aziende produttrici di beni e servizi, Valter Quercioli, durante l'Assemblea nazionale federale dal titolo "Orizzonti industriali - l'Italia che produce il futuro" che si è tenuta a Roma, dedicata alla celebrazione degli 80 anni di Federmanager. All'evento sono intervenuti Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marina Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione Tecnologica, Luigi Sbarra Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud e il Cardinale Fabio Baggio, Direttore Generale del Centro di Alta Formazione Borgo Laudato Sì.