Roma, 26 nov. (askanews) - Il nostro obiettivo è quello di intervenire sugli edifici che hanno un valore comunitario importante. Lo ha dichiarato Antonino Sgrò, amministratore unico e legale rappresentante di Sgrò Restauri, a margine del 73° evento Industria Felix, dedicato alla sostenibilità ESG, a Roma.

L'impresa, ha spiegato Sgrò, ha avviato dal 2010 un percorso di cambiamento organizzativo, introducendo i modelli ESG e il modello 231, nel rispetto delle regole comunitarie. Il nostro obiettivo è una crescita sana, sostenibile e che nel tempo ci possa garantire continuità, la stessa che vogliamo e cerchiamo di dare noi agli edifici di cui ci prendiamo cura , ha aggiunto.