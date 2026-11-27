Roma, 27 nov. (askanews) - "Il trasporto pubblico locale per sua natura nasce sostenibile". Lo ha dichiarato Monica Sappa, responsabile di Amministrazione, Finanza e Controllo di GTT - Gruppo Torinese Trasporti, a margine del 73° evento Industria Felix, dedicato alla sostenibilità ESG, a Roma. Per l'azienda si tratta del secondo riconoscimento consecutivo.

Sappa ha sottolineato gli investimenti nel rinnovo della flotta, con il passaggio dall'alimentazione a gasolio a quella elettrica, e il conseguimento della certificazione per la parità di genere. "Abbiamo concentrato soprattutto tutta la nostra attenzione sull'esperienza di viaggio dei nostri clienti, per dare sempre più comfort e certezza del risultato", ha aggiunto. La manager ha inoltre ringraziato i 3.800 dipendenti del gruppo: "Questo è un risultato condiviso e frutto del lavoro di tutti noi".