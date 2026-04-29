ULTIME NOTIZIE 29 APRILE 2026

Industria Felix premia a Roma 79 imprese del Centro e Isole

Milano, 29 apr. (askanews) - Settantanove imprese premiate, sette regioni coinvolte e un messaggio rivolto al sistema produttivo del Centro e delle Isole: crescere, oggi, richiede competenze, reti e accesso ai capitali.

L'evento è stato organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, con il patrocinio del Laboratorio di economia sperimentale dell'Università di Roma "La Sapienza" e del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida

Abruzzo: Dicarlobus; Labanalysis Environmental Science; Mdb; Pdf Green Energy; Associazione Co.Val.P.A.; Isweb; Hospital Service; Nrg Med; Proger; Benito Mandozzi; Fashion Tex; Socialturist.

Lazio: Saos; Bsp Pharmaceuticals; Pmp - Lavorazioni Meccaniche; Microdos; Archimede; Bst Bonifiche; Health Italia; Intermeta; Jet Avionics Aviation & Marine Service Center; La Leva; Mach Aviation; Wgb Energy; Carpedil; Facma.

Marche: Azienda Vinicola Umani Ronchi; Centro Marche Acque; Ciip Cicli Integrati Impianti Primari; Nanosystems; Itaci; Sigma; Tennacola; Gestecno; Società Automobilistica Potentina A R.L.; Aset; Navigazione Montanari; Pax; Prb.

Sardegna: Cabras Mariano; I. Nextra - Tecnologie Net Pc; Reverse Engineering and Maintenance of Turbomachinery from Sardinia; Teknoship; Insieme; Abinsula; Nikyvi Costruzioni; I.S.A.; Leonardo Cae Advanced Jet Training.

Sicilia: Meic Costruzioni; Sgn Installations; Sicilsaldo; Catania Rete Gas; L.R. Flavours & Fragrances Industries; Ovecar & C.; Fratelli Arena; Interbus; Birrificio Messina Società Cooperativa; Bluferries; Hotel Villa Schuler; Nettuno Multiservizi Società Cooperativa; Salvatore Martorana; Tecnimpianti; Vamirgeoind.

Toscana: Tiemme; Sales Ascensori; Voltoncino; Società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei beni sociali di Levigliani; Cmed Aesthetics; Nuova Servizi Ambiente; Manteco; Vaselli Marmi.

Umbria: Agrieuro; Ar.Met.; Camping Ville degli Ulivi; Ciam; Connesi; Fp Service; Valle Umbra Servizi; Mira Orvieto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi