Industria Felix premia a Roma 79 imprese del Centro e Isole

Milano, 29 apr. (askanews) - Settantanove imprese premiate, sette regioni coinvolte e un messaggio rivolto al sistema produttivo del Centro e delle Isole: crescere, oggi, richiede competenze, reti e accesso ai capitali.

L'evento è stato organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, con il patrocinio del Laboratorio di economia sperimentale dell'Università di Roma "La Sapienza" e del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida

Abruzzo: Dicarlobus; Labanalysis Environmental Science; Mdb; Pdf Green Energy; Associazione Co.Val.P.A.; Isweb; Hospital Service; Nrg Med; Proger; Benito Mandozzi; Fashion Tex; Socialturist.

Lazio: Saos; Bsp Pharmaceuticals; Pmp - Lavorazioni Meccaniche; Microdos; Archimede; Bst Bonifiche; Health Italia; Intermeta; Jet Avionics Aviation & Marine Service Center; La Leva; Mach Aviation; Wgb Energy; Carpedil; Facma.

Marche: Azienda Vinicola Umani Ronchi; Centro Marche Acque; Ciip Cicli Integrati Impianti Primari; Nanosystems; Itaci; Sigma; Tennacola; Gestecno; Società Automobilistica Potentina A R.L.; Aset; Navigazione Montanari; Pax; Prb.

Sardegna: Cabras Mariano; I. Nextra - Tecnologie Net Pc; Reverse Engineering and Maintenance of Turbomachinery from Sardinia; Teknoship; Insieme; Abinsula; Nikyvi Costruzioni; I.S.A.; Leonardo Cae Advanced Jet Training.

Sicilia: Meic Costruzioni; Sgn Installations; Sicilsaldo; Catania Rete Gas; L.R. Flavours & Fragrances Industries; Ovecar & C.; Fratelli Arena; Interbus; Birrificio Messina Società Cooperativa; Bluferries; Hotel Villa Schuler; Nettuno Multiservizi Società Cooperativa; Salvatore Martorana; Tecnimpianti; Vamirgeoind.

Toscana: Tiemme; Sales Ascensori; Voltoncino; Società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei beni sociali di Levigliani; Cmed Aesthetics; Nuova Servizi Ambiente; Manteco; Vaselli Marmi.

Umbria: Agrieuro; Ar.Met.; Camping Ville degli Ulivi; Ciam; Connesi; Fp Service; Valle Umbra Servizi; Mira Orvieto.