Roma, 27 nov. (askanews) - "Siamo molto orgogliosi del raggiungimento di questo premio, che per noi da un lato è un traguardo, da un lato un necessario punto di partenza per migliorare la nostra attenzione per l'ambiente, per la sostenibilità, per una governance equilibrata". Lo ha dichiarato Nicola Lotti D'Alessandro La Barba, General Counsel & Compliance di De Cecco, a margine del 73° evento Industria Felix, dedicato alla sostenibilità ESG, a Roma.

Per il manager, redditività e crescita del fatturato non sono in contrapposizione con l'attenzione all'ambiente, al territorio e al sociale. "Noi d'altronde per vocazione, per quello che è il nostro business legato alla terra che ci dà la nostra materia prima, il grano, abbiamo da sempre una particolare attenzione a restituire le cure che riceviamo dalla terra stessa", ha aggiunto, sottolineando l'impegno della proprietà per il benessere dei dipendenti e dei consumatori. "Questo premio ci inorgoglisce, ma non deve essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza", ha concluso.