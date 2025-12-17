Industria chimica, Maerna (FdI): in Dl Energia sgravi fiscali

Roma, 17 dic. (askanews) - "Il mondo industriale attraversa una fase di difficoltà legata ai costi dell'energia, alla competizione globale e al quadro normativo europeo. Il Governo sta lavorando per invertire questa tendenza con una visione strutturale, attraverso strumenti come Transizione 5.0, sostenendo concretamente gli investimenti e applicando il principio secondo cui più si investe, meno si paga". Lo ha detto Umberto Maerna (FdI), componente della Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. Maerna sottolinea anche l'attenzione alla formazione e all'ingresso di nuova forza lavoro, evidenziando il ruolo dell'Italia nel confronto europeo: "Abbiamo lavorato affinché i principi europei siano calati nella realtà industriale. Quando diventano ideologici, finiscono per indebolire il tessuto produttivo, con effetti evidenti anche su settori in crisi come la chimica". "Nel decreto Energia, attualmente in preparazione - aggiunge - sono previsti sgravi fiscali e una strategia di medio-lungo periodo su nucleare e rinnovabili. È però necessario evitare conflitti con il mondo agricolo: se l'utilizzo dei terreni per gli impianti energetici diventa un vincolo insostenibile, anche con indennizzi, il sistema non funziona". Il decreto, conclude Maerna, "si collega anche al Piano Mattei e prevede fondi immediati per l'efficientamento energetico già nel biennio 2025-2026".