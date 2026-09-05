ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2026

Indonesia, una mamma orango col bebé "evacuati" dall'incendio

Katapang (Indonesia), 5 set. (askanews) - Le immagini diffuse dal Ministero delle Foreste indonesiano mostrano l'operazione di "evacuazione" di una madre orango e del suo cucciolo nel Borneo, dove gli incendi boschivi li hanno lasciati intrappolati in un appezzamento di foresta sempre più ridotto e ormai isolati dal resto della giungla nella provincia del Kalimantan occidentale. Nessuno dei due animali presenta ustioni, ma la madre, secondo il servizio veterinario forestale, appare disidratata, mentre il piccolo mostra possibili segni di esposizione al fumo. Ora saranno curati e poi rimessi in libertà lontano dagli incendi.

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