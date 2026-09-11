India, protesta tibetani contro arrivo Xi Jinping a vertice dei Brics

Nuova Delhi, 11 set. (askanews) - Bandiere, slogan e cartelli con la scritta "genocidio": alcune decine di tibetani hanno manifestato a Nuova Delhi contro la visita del presidente cinese Xi Jinping in India - Paese che dal 1959 ospita il Dalai Lama - in occasione del vertice dei Brics, denunciando le politiche imposte dalla Cina in Tibet. "Continueremo a manifestare finché il Tibet non sarà libero", ha dichiarato uno dei manifestanti, Karten Tsering.

"Siamo radunati qui per sensibilizzare l'opinione pubblica su ciò che sta accadendo in Tibet: la continua repressione, il genocidio e, in particolare, la legge sull'Unità e il Progresso, recentemente entrata in vigore, che ha un impatto così forte su tutti noi", ha spiegato un manifestante, JB Bhutia, ad Afp.

"Loro (la Cina) hanno adottato numerose politiche contro di noi, e noi (i tibetani) protestiamo contro queste politiche. In secondo luogo, non possiamo accettare ciò che la Cina sta facendo oggi in Tibet. Ogni volta che funzionari o leader cinesi verranno qui, i tibetani continueranno a scendere in piazza per protestare contro di loro. Abbiamo manifestato in passato, stiamo protestando ora e continueremo a manifestare finché il Tibet non sarà libero", ha aggiunto un altro manifestante, Karten Tsering, intervistato da Afp.